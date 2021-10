Der neue Opernchef am Stadttheater im Porträt – «Ich war besessen von Klassik, in einem Alter, in dem das nicht normal ist» Als Dirigent ist Nicholas Carter weltweit gefragt – nun hat sich der Australier für Bern entschieden. Wer ist der neue Opernchef, der sagt, er habe seinen Job noch nie als Arbeit empfunden? Marianne Mühlemann

«Beim Dirigieren sind Gesten wichtiger als Worte»: Nicholas Carter, Chefdirigent und Co-Operndirektor am Stadttheater Bern. Foto: Adrian Moser

Die Wohnungssuche in Bern hat sich Nicholas Carter einfacher vorgestellt. «Es ist kein Vorteil, wenn man am Theater arbeitet», sagt der gebürtige Australier. Die Befürchtung einiger Vermieter sei wohl gewesen, dass er als Theatermann, kaum angekommen, gleich wieder weg sei. Nun hat es geklappt. Carter kommt ins Schwärmen: Die neue Wohnung in Muri sei perfekt. Es gebe sogar einen kleinen Garten mit altem Baum, Sandkasten und einer Schaukel für die Kinder. Zudem habe sich der Vermieter als Opernliebhaber geoutet. Carter freuts: Er ist der neue Chefdirigent und Co-Operndirektor bei Bühnen Bern.