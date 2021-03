Leserreaktionen – «Ich verstehe nicht, warum Laien alles besser wissen als Forstfachleute der ETH» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zu Holzschlägen in der Gemeinde Köniz.

Grossflächige Holzarbeiten der Berner Burgergemeinde im Könizbergwald sorgen für Diskussionen (Symbolbild). Foto: Christian Pfander

Zu «Wegen grober Holzschläge: Politikerin meldet sich zurück»

Die Art und Weise, mit der gegenwärtig in den Wäldern Holzschläge durchgeführt werden, schockiert Kathrin Sedlmayer, ehemalige Könizer Gemeinderätin. Vor rund zehn Jahren wurde im Stiftsholz in Niederscherli mit diesen Methoden gearbeitet. Die Dorfbevölkerung war erschüttert. Vier Monate später setzte der Förster mit seinen Forstwarten hunderte von jungen Bäumen. Schon nach drei Jahren war durch den vermehrten, grossen Lichteinfall und durch die jetzt geförderte Assimilation, Aufnahme der Bäume von CO2, ein gesunder, schöner, zukunftsträchtiger Wald entstanden. Ich war 20 Jahre Gemeinderat in Köniz. Ich kann nicht verstehen, warum Laien alles besser wissen als die Forstfachleute an der ETH in Zürich. Ruedi Studer, Niederscherli

Es ist ja gut und Recht, wenn sich Katrin Sedlmayer für die Natur und – vor allem – den Wald einsetzt und dies auch kundtut. Nützen wird es vermutlich wenig. Erstaunt bin ich aber, dass genau die gleiche Politikerin zu den Vorwürfen, dass die Decke der Migroseinstellhalle im Bläuacker zu schwach ist, die bereits 2014 hätten abgeklärt werden müssen, in keiner Art und Weise Stellung nimmt. Dabei war sie damals als Gemeinderätin Vorsteherin des Departements Planung und Verkehr. Die Schlampereien geschahen genau in dieser Zeit. Es ist immer einfach zu kritisieren und dies noch zu Angelegenheiten, welche nicht in der Verantwortung der Gemeinde Köniz sind, aber die eigenen Fehler werden nicht nur von Katrin Sedlmayer sondern auch von ihrer Partei, der SP, schön verschwiegen und nicht einmal kommentiert. Wieder einmal ein politisches Ablenkungs- und Vertuschungsmanöver. Lorenz Haberstich, Niederwangen

Ich freue mich immer mehr über all die Leserbriefe. Kürzlich hat mir ein Bauer erklärt, dass er aufhören will. Als ich nach dem Grund fragte, erhielt ich eine gut verständliche Antwort: «Wir Bauern und jetzt auch die Forstleute werden immer mehr von Städterinnen und Städtern belehrt, wie man es richtig macht.» Schade! Urs Brenzikofer, Frieswil

Kritisiert – und wird kritisiert: die ehemalige Könizer Gemeinderätin Katrin Sedlmayer. Adrian Moser

Zu «Walter Wobmann: Er hat mehr Volksinitiativen gewonnen als die SP»

Fast im Alleingang bringt es Walter Wobmann fertig, zwei Volksinitiativen und ein Referendum durchzubringen. Starke Leistung von diesem bescheiden gebliebenen, zurückhaltenden, aber kompetenten Staatsbürger. Keiner fühlt die Stimmung im Volk so gut wie er. Ein sicherer Kandidat für die nächsten Bundesratswahlen. Der definitiv neue «Mister SVP» stellt alle anderen in den Schatten. Obschon er nicht der grosse Kommunikator ist, hat er bewiesen, dass auch ohne grosse finanzielle Mittel mit Engagement und Überzeugungskraft viel zu erreichen ist. Wer hätte das im Vorfeld der Abstimmung für möglich gehalten, eine Burkainitiative zu gewinnen, obwohl in der Schweiz praktische keine Burkaträgerinnen leben oder ihre Ferien verbringen? Darum nochmal: Hut ab vor dem Erreichten. Roman Britschgi, Etzelkofen

Zur Demo nach dem Ja zum Verhüllungsverbot

Wie soll Grosi die geltenden Regeln wie Abstand, Maske und Versammlungsverbot der Enkel zur Geburtstagsparty ernst nehmen? Da wird eine Demo mit 250 Personen durchgeführt und die Polizei schaut zu, obwohl der Entscheid demokratisch gefällt wurde. Da fühle ich mich verarscht. Es kommt in Bern immer darauf an, wer was macht, und dies ist wie in einer Bananenrepublik. Es zeigt wieder einmal mehr, wer in der Stadt Bern das Sagen hat und deshalb bin ich sehr dankbar, dass Kehrsatz die Fusionsverhandlungen mit Bern an der Urne abgeschmettert hat. Es wäre sowieso ein Hohn gewesen, weil Kehrsatz nirgends an Bern angrenzt und alle Dienstleistungen wie Friedhof, Aufbahrungen und Schwimmbad von Belp bezieht. Theres Schweizer, Kehrsatz

Zu «Langenthal: Drei Baufelder sorgen für Unmut»

Baupläne im Gebiet Hinterberg geben zu reden. Foto: Beat Mathys

An für die Stadt Langenthal bedeutsamem Ort sollen am Hinterberg Neubauten entstehen, die in keiner Art und Weise zum Ortsbild mit Villa Gugelmann, Bauernhaus Eichenhof, Orangerie, Dörrhaus und Stöckli passen und damit ein Naherholungsgebiet, Landwirtschaft und Ortsbild stark beeinträchtigen. Auf dem Areal sollen drei Baufelder entstehen. Dabei soll eine Umzonung stattfinden und das ansprechende Stöckli abgerissen werden. Der vorgesehene Ersatz ist keine Alternative. Das führt zu Unmut. Wie oft habe ich mich über die Schönheit des Weilers, durch den ich häufig wandere, geäussert. Mag sein, dass das Baufeld Süd den Weiler am wenigsten tangiert, abgesehen von einem eventuell gar schützenswerten ökologischen Aspekt. Aber die beiden andern sind eine Faust aufs Auge. Wo bleibt der Einfluss von Denkmalpflege, Heimat- und Landschaftschutz, Amt für Gemeinden und Raumordnung und weiterer Ämter, wenn sie so etwas entstehen lassen? Der Wakkerpreis lässt grüssen, dürfte aber nur einmal vergeben werden und nicht für solches. Roman Schmid, Langenthal

Die Überbauungsordnung Nr. 49 ZPP Hinterberg gibt mir zu denken. Was ich da lese betreffend Überbauung in der Landwirtschaftszone Hinterberg, finde ich einfach total daneben. Das Ganze bringt mich zum Schluss, dass es hier um ähnliches geht wie 1982 mit dem Verkauf der Brauerei Baumberger, nämlich ums Geld. Da steht ein gepflegter Bauernhof mit einem wunderschönen Spycher. Das Ganze zeigt jedem Spaziergänger ein Bild von Heimat. Dieser Spycher müsste der Überbauung geopfert werden und vermutlich wäre auch für den Hof absehbar die Zeit vorbei. Soll diese Idylle einer Hirnlosigkeit weichen? Robert Stämpfli, Langenthal