Tiervermittlung – Ich suche ein neues Zuhause Es gibt zurzeit viel Platz in den Tierheimen. Die etwas schwierigeren Büsi und anspruchsvollen Hunde bleiben aber zurück. Wir versuchen, auch diesen einen neuen Platz zu verschaffen. Christine Nydegger

Candido

Fotos: Urs Baumann

Der Podenco-Rüde Candido kommt aus Spanien. Doch hier in der Schweiz lief nicht alles nach Plan. In der Wohnung war Candido zu laut und musste nach drei Wochen schon wieder gehen. So landete er im Tierheim. Er ist fünf Jahre alt und eher ein ängstlicher Hund. Candido hat aber überhaupt nichts Aggressives. Er reagiert in der Angst mit Rückzug. Er braucht darum von seinen neuen Besitzern Geduld und Zuwendung, denn hat er einmal Vertrauen gefasst, ist er sehr anhänglich und lieb. Aber eben, er ist ein guter Wächter und bellt darum recht häufig. Der zweite Anlauf sollte deshalb nicht in einem ringhörigen Mehrfamilienhaus stattfinden. Mit anderen Hunden hat er grundsätzlich keine Probleme, ausser ab und zu mit unkastrierten Rüden.

Pascha

Der kleine Kater Pascha ist rund ein Jahr alt und meistens auf dem Rückzug. Sehr vorsichtig, zurückhaltend und schreckhaft. Darum düst er sofort davon, wenn Fremde das Gehege im Heim betreten. Er ist eben nicht der Kater, der sich den Interessenten gut verkaufen kann. Sie sehen ihn gar nicht, denn Pascha muss zuerst mal aus seinem Versteck «hervorgeholt» werden. Er lässt sich aber anfassen und hochnehmen, sobald er die Person kennt. Das heisst: Mit etwas Geduld wird aus Pascha sicher ein guter Kater. Er versteht sich mit anderen Katzen, kann aber auch allein gehalten werden.

Scott, Sally und Sam

Meistens sitzen sie nebeneinander auf einem Ast und geniessen die Gemeinschaft. Die Nymphensittiche Scott, Sally und Sam gehören zusammen und so werden sie auch abgegeben. Scott hat sich den Flügel gebrochen und kann nicht mehr fliegen. So hüpft er halt von Ast zu Ast. In einer gut eingerichteten Voliere kommt er gut zurecht. Sally und Sam aber müssten fliegen können. Darum brauchen sie eine grosse Voliere (6 Quadratmeter und 2 Meter Höhe) mit Ästen und einer Bademöglichkeit, mit einem Aussen- und einem Innenbereich. Die drei wurden ins Tierheim gebracht, weil es nach einem Umzug der Besitzer keine Möglichkeit mehr gab, ihnen eine solche Voliere zu bieten.

Ludwig

Leider verstand er sich nicht mehr mit seinem WG-Gspändli, darum musste er ausziehen. Das Löwenköpfchen Ludwig fristet nun sein Leben ganz allein im Gehege des Tierheims und braucht dringend einen neuen Platz. Er muss in eine bestehende Kaninchengruppe integriert werden. Das könnte etwas schwieriger werden, weil sich Kaninchen generell nicht so leicht vergesellschaften lassen – und Ludwig scheint in dieser Beziehung ein besonderer Fall zu sein. Aber er und seine Betreuerinnen hoffen. Nach einem Marderangriff im alten Gehege ist Ludwig auf dem rechten Auge blind, das scheint ihn aber nicht gross zu stören.

Tim

Seit drei Jahren wartet Mischlingsrüde Tim (8) auf einen neuen Platz. Das hat auch viel mit ihm selber zu tun, denn Tim hat nicht den Charakter eines gutmütigen Labradors. Er sieht nur so aus. Fremden gegenüber ist er misstrauisch, er verteidigt sein Territorium und das macht Probleme. Mit ihm muss konsequent gearbeitet werden, er braucht klare Grenzen und er muss wegen seines Jagdtriebs an der Leine geführt werden. Aber in den Jahren im Heim hat er auch viele Fortschritte gemacht. Er ist ruhiger geworden, hört auf seine Betreuerin und scheint auch etwas Frieden gefunden zu haben. Er braucht erfahrene Hundehalter, die ihm eine Chance geben.

Blu

Blu ist eine sehr aparte Katze, aber den Menschen gegenüber sehr scheu, sie lässt sich überhaupt nicht anfassen. Wird sie bedrängt, schiesst sie nach vorn. Blu braucht einen Platz, an dem keine Anforderungen an sie gestellt werden. Am besten lässt man sie in Ruhe und schaut nur, dass sie ausreichend zu fressen bekommt. Auf einem Bauernhof könnte Blu zurechtkommen. Sie ist etwa zwei Jahre alt und kommt aus einem Haushalt, in dem es viel zu viele Katzen gab. Sie ist kastriert und wird darum nicht mehr für Katzennachwuchs sorgen.

Edith und Ernst

Sie und er suchen Anschluss: So könnte man die Geschichte von Edith und Ernst titeln. Die beiden Meerschweinchen wurden ins Tierheim gebracht, weil in ihrer Umgebung jemand an einer Allergie litt. Jetzt suchen sie Anschluss an eine Meerschweinchengruppe bestehend aus weiblichen Tieren. Ernst ist kastriert und würde nicht für Nachwuchs sorgen. Ob er sich aber mit anderen männlichen Meerschweinchen verstehen würde, ist eher unwahrscheinlich. Edith und Ernst wollen aber zusammenbleiben und werden darum auch nur gemeinsam abgegeben. Diese Meerschweinchen wurden draussen gehalten und brauchen darum ein grosses und gut strukturiertes Aussengehege. Und: Es sind keine Schmusetiere für Kinder.

Sky

Sky ist eine wirklich schöne Malinois-Hündin. Aber leider reagiert sie sehr extrem auf alle Reize von aussen. In ihrem bisherigen Leben ist vieles schiefgelaufen. Sie lebte seit ihrer Geburt vor vier Jahren an vielen verschiedenen Orte und mit vielen verschiedenen Leuten. Doch hat sich niemand ihrer so richtig angenommen. So wurde Sky auch dieses Mal wegen Überforderung der gegenwärtigen Halter ins Tierheim gebracht. Gesucht wird eine Person mit Hundeerfahrung, jemand, der sich ihrer wirklich annimmt und sie erzieht. Es braucht sicher Konsequenz, aber nicht Härte, denn das verträgt Sky überhaupt nicht. Dass vieles möglich ist mit ihr, zeigt das Bild, das sie mit ihrer Betreuerin abgibt: Sky legt sich vor ihr auf den Rücken und lässt sich den Bauch kraulen. Später sitzt Sky ihr fast auf die Füsse und himmelt sie an. Wer sich um Sky wirklich kümmert, erhält ihre bedingungslose Liebe. Und darauf liesse sich aufbauen. Sky wird nicht in die Stadt vermittelt, sie braucht eine ruhige ländliche Umgebung .

Nila

Nila sieht fast aus wie Pascha. Die beiden kommen auch vom gleichen Ort. Nila ist etwa ein Jahr alt und hat etwas mehr Farbe als Pascha. Sie ist anfangs scheu, wird aber mit wachsendem Vertrauen anhänglich und will auch schmusen. Grössere Kinder sind für Nila kein Problem, sie würde auch eine zweite Katze im Haushalt akzeptieren, denn mit anderen Katzen versteht sie sich recht gut. Für sie und für die anderen Katzen gilt die Bedingung, dass sie freien Auslauf durch ein Katzentor haben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.