Silvia Tschui arbeitete als Regisseurin für Animationsfilme in London, später als Grafikerin und heute als Journalistin in Zürich.

Weil es ein Antikriegsbuch ist. Verheerungen des Kriegs schlagen sich noch Jahrzehnte später in der Familie, der kleinsten gesellschaftlichen Einheit, nieder. Ich wollte zeigen, wie sich diese Verletzungen weiterziehen, über Generationen hinweg. Wie Kaugummi oder Hundekacke am Schuh: Man wirds kaum los, egal wie sehr man strampelt.

Ein Bild war der Auslöser für Ihr Buch.

Ja, das Foto des Flüchtlingsjungen Alan Kurdi, der tot ans Ufer gespült wurde, hat in mir eine körperliche Reaktion ausgelöst. Mein Sohn war damals nur ein Jahr älter. Was muss das in der ganzen Verwandtschaft anrichten, welche Trauer, welchen Hass, wo wird sich das dereinst entladen? Ich musste einfach etwas dazu schreiben. Aber was weiss ich schon über syrische Lebensumstände? Plötzlich war mir klar, dass Fluchtschicksale hierzulande nicht lange her sind.