Sagen Sie es mir!

Weil man merkt, dass es eine Geschichte ist, die ausgedacht ist und nicht vom Leben geschrieben wurde. Eine Kopfgeburt. Sicher dutzendfach in der Redaktions-/Produktionsrunde durchdiskutiert, bis man für die Geschichte einen Konsens gefunden hat. Die Story ist konstruiert. Sie hat keinen natürlichen Fluss, dafür ist sie mit viel Backstory aufgeblasen. Da wird von einem unmündigen Zuschauer ausgegangen, dem man ständig etwas erklären muss. Erklärtexte, die auf die Situation aufgepfropft werden. Die Figuren bedienen den redaktionell besprochenen Inhalt, haben kein Eigenleben, sind nur Diener des Themas, auf das man sich in der Runde einigen konnte. So gibt es auch immer wieder diese gestelzten Dialoge, dieses Gekünstelte, Unechte.