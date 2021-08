Fabienne Schlumpf vor dem Marathon – «Ich schwitzte kaum, die andern konnten ihr Shirt auswinden» Die Strecke? Die Gegnerinnen? Kümmert sie alles nicht. Und selbst das schwülheisse Wetter nimmt Fabienne Schlumpf gelassen. Was sie aber will: den Olympiamarathon clever laufen. Monica Schneider aus Tokio

Zuerst Mehrkämpferin, dann Hindernisläuferin, jetzt Olympiamarathon-Starterin: Fabienne Schlumpf (30). Foto: Anna-Tia Buss

Die Strecke interessiert sie kaum, sie sagt: «Damit befasse ich mich nicht gross. Wenn sie speziell wäre, wüsste man es vorher.» Und Fabienne Schlumpf interessiert auch die Startliste nicht. Dazu ist ihr Kommentar ebenso lapidar: «Alle, die gut sind, sind hier. Es bringt also sowieso nichts, sie anzuschauen.»

Aber um Himmels willen – es steht am Samstag der Olympiamarathon bevor, der Saisonhöhepunkt, das Ziel, für das die 30-Jährige in den vergangenen Monaten Tausende von Kilometern abspulte. Man müsste meinen, von diesen 42,195 Kilometern in Sapporo sollte die Läuferin jeder Zentimeter interessieren.