Sie sind 52-jährig – Photoshop könnte Sie nicht knackiger aussehen lassen. Wie viel Chemie steckt dahinter?

Keine. Ich nehme als Ergänzung zu meiner Ernährung bloss Supplemente zu mir, also Mineralstoffe und Vitamine. Und ich weiss einfach, wie dieses Spiel um Ernährung und Bewegung läuft. Mir hilft dabei, dass ich mich immer gerne bewegt habe. Ich kann selbst in den Ferien nicht einfach nur herumliegen, weil ich mich in meinem Körper wohlfühlen will. Dieses Wohlgefühl ist für mich zentral. Hinzu kommt: Ich lasse mich nie über längere Zeit gehen. So bin ich nicht.