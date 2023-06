Steffisburg: Digitale Kriminalität – «Ich passe jetzt viel besser auf» Rentner Andreas Pieren aus Steffisburg wurde Opfer von Cyberkriminellen. Er macht seinen Fall publik, um vor den Gefahren zu warnen. Godi Huber

Rentner Andreas Pieren aus Steffisburg hat seine Bezahlkarte in eine Schutzhülle gepackt und warnt vor den Gefahren des Karten- und Internetbetrugs. Foto: Godi Huber

Die Diebe waren unsichtbar und fleissig am Werk: Während Monaten wurden vom Zahlkonto von Andreas Pieren meist kleinere Beträge unrechtmässig abgebucht. Doch als die Transaktionen bemerkt wurden, war ein erheblicher Betrag zusammengekommen. «Rund 1700 Franken haben gefehlt», erklärte Pieren im Gespräch mit dieser Zeitung. Das ist viel Geld für einen Rentner, der mit der AHV und Ergänzungsleistungen über die Runden kommen muss. Entsprechend habe ihn der Verlust «schwer getroffen», sagte der Mann, der in einem kleinen 1-Zimmer-Logis in Steffisburg lebt.