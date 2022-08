Die amerikanische Performance-Künstlerin Laurie Anderson bekam am Filmfestival einen Ehrenpreis. Im Interview spricht sie über Optimismus trotz düsterer Zukunft – und Elon Musk.

Laurie Anderson in Locarno

«Wir brauchen Geschichten, wir sind Sinnmaschinen»: Performerin und Regisseurin Laurie Anderson behandelt apokalyptische Themen – und will dennoch Optimistin bleiben.

Sie bezeichnen sich als einfache Erzählerin von Geschichten, «a simple storyteller». Welche Geschichten würden Sie uns noch erzählen wollen?

Während der Pandemie arbeitete ich als «artist in residence» in Australien mit dem grössten je gebauten Supercomputer der Sprache. Und die Leute sagten mir: «Du bist die Künstlerin. Was soll der Supercomputer deiner Meinung nach tun?» Und ich antwortete: «Kann denn ein Supercomputer nicht seine eigenen Projekte realisieren?» Und schlug vor, dem Computer beizubringen, die Bibel zu lesen. Welche Geschichten erzählt die Bibel?