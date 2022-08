Der SCB im Umbruch – «Ich muss lernen, den Mund zu halten» Vieles ist neu beim SCB: CEO Marc Lüthi übergibt an Raeto Raffainer. 13 neue Spieler sollen Bern auf direktem Weg ins Playoff führen. Und künftig will der SCB ein Frauenteam. Angelo Rocchinotti

«Diese Saison werde ich mich wieder ärgern», sagt der künftige SCB-Präsident Marc Lüthi – und das meint er positiv. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Historisch. Der scheidende Präsident Beat Brechbühl bringt es in einem Wort auf den Punkt. Ein Vierteljahrhundert lang prägte Marc Lüthi den SCB. Nun präsentiert er ein letztes Mal als CEO die Bilanzzahlen, ehe er am Donnerstag das Zepter an Raeto Raffainer übergeben und künftig als Präsident fungieren wird.