Frauen in der Schweizer Armee – «Ich möchte meinen Beitrag an die Gesellschaft leisten» Oberleutnant Elena Lanfranconi ist eine von aktuell 1500 Frauen in der Schweizer Armee. Zu ihrer Truppe ist sie streng, aber verständnisvoll. Es sei denn, es geht um Sexismus. Gabriela Meile

Oberleutnant Lanfranconi bereitet sich im jurassischen Bure mit ihrer Truppe auf eine Übung vor. Ihr Grad besteht wie bei allen im Militär nur in männlicher Form. Foto: Tomas Wüthrich

Mit Getöse rollen die Panzer an, rumpeln und rattern über die Strasse. Offiziere rufen Befehle, Soldaten formieren sich. Mittendrin steht Elena Lanfranconi. Ihre langen roten Haare hat sie zu einem Dutt zusammengebunden. Auf den ersten Blick will sie nicht richtig ins Bild passen. Doch dann zeigt sie, dass sie der Situation durchaus gewachsen ist, schaut zu einer Gruppe von 120 vorwiegend männlichen Personen und brüllt: «Kompanie 7! Daher!»

Lanfranconi ist eine von aktuell 1500 Frauen in der Armee und gehört somit einer Minderheit an. Von insgesamt 147’510 Armeemitgliedern sind gerade einmal 1,02 Prozent weiblich. Das Eidgenössische Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) will diesen Anteil bis 2030 auf 10 Prozent erhöhen. Bundesrätin und VBS-Vorsitzende Viola Amherd begründet: «Studien haben gezeigt, dass gemischte Teams bessere Resultate erzielen. Ich bin überzeugt: Frauen sind auch für das Militär eine Bereicherung, indem sie neue Sichtweisen und Ansätze einbringen.» Aus diesem Grund unterstützt sie das Ziel von Armeechef Thomas Süssli, dass Frauen in der Schweiz irgendwann ganz selbstverständlich Dienst leisten sollen.