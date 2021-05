Podcast «BZ us dr Box» – «Ich möchte meine Organe nicht spenden» Die Berner Künstlerin und Köchin Andrea Staudacher befasste sich im letzten Jahr intensiv mit dem Thema Tod. Sie stellte sich dabei ihrer Angst. Quentin Schlapbach , Claudia Salzmann

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, wie Sie eines Tages sterben wollen?

Der Tod gehört in unserer Gesellschaft zu den letzten grossen Tabus. Viele verdrängen ihn ein Leben lang – bis es dann doch so weit ist. Denn Sterben müssen wir bekanntlich alle.

Der Tod wirft viele Fragen auf. Scheide ich selbstbestimmt aus dem Leben? Will ich meine Organe spenden? Soll ich kremiert oder begraben werden? Wer erbt all meine Sachen? Und was passiert eigentlich nach meinem Tod?

Andrea Staudacher hielt in ihrem Garten im Berner Breitenrainquartier auch Hühner. Jetzt sind alle gegessen. Foto: Manuel Lopez

Mit all diesen Fragen setzte sich die Berner Künstlerin und Insektenköchin Andrea Staudacher in den letzten Monaten intensiv auseinander. Sie absolvierte dafür unter anderem ein sechsmonatiges Praktikum als Bestatterin. «Meine Vorstellung ist, dass in Zukunft jeder eine Todesmappe bei sich hat», sagt die Bernerin. In dieser Mappe sollen all die drängenden und auch sehr persönlichen Fragen, die man sich vor dem Ableben stellen muss, beantwortet werden.

Im Podcast erzählt Staudacher, weshalb sie sich mit dem Tod auseinandersetzte. Was sich hinter ihrem neusten Projekt «Future Death Lab» verbirgt. Und weshalb sie dem Tod nun gelassener ins Auge blicken kann.

