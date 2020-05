Leserreaktionen – «Ich möchte mein Leben nicht am Computer verbringen müssen» Meinungen von Leserinnen und Lesern zu aktuellen Themen.

Der Kanton Bern will es den Gemeinden ermöglichen, amtliche Publikationen nur noch elektronisch zu publizieren. Foto: Adrian Moser

Zu «Ende einer gedruckten Institution»

Vor dem Computer leben

Mit meinen 82 Jahren gehöre ich zu denen, die den Anzeiger noch zu schätzen wissen. Ich gehöre zu denen, die sich nicht nur noch elektronisch benachrichtigten lassen wollen, wann die Müllabfuhr durchgeführt wird, wann jemand eine Baupublikation im Quartier publizieren liess oder wo allenfalls eine Stelle in der Stadt ausgeschrieben ist. Ich möchte mein Leben nicht sitzend am Computer verbringen müssen.

Ursula Bäumlin, Bern

Zu «Nötig wären jährlich 5,5 Milliarden Gewinn»

Widersprüchliche Politik

Der Bundesrat spricht von einem Defizit von etwa 50 Milliarden Franken aufgrund der Corona-Krise. Dies ist eine enorme Summe. Ich bin überzeugt, dass man mit 10 Milliarden Franken viel mehr Leute vor dem frühzeitigen Tod hätte retten können als mit den 50 Milliarden, welche für die Corona-Krise ausgegeben werden. Ein Alkohol- und Tabakverkaufsverbot hätte zum Beispiel viele Leute vor dem frühzeitigen Tod bewahrt. Unsere Schweizer Politik ist also völlig widersprüchlich.

Marc Bachmann, Heitenried

Zu «Das fatale Versprechen an Wileroltigen»

Welche Gesetze gelten?

Nach Wileroltigen kommen ausländische Fahrende trotz geschlossener Grenze und machen sich breit, sodass Lastwagenfahrer keinen Platz finden, um ihre vorgeschriebene Ruhepause einzuhalten.

In Gampelen muss ein gut funktionierender Platz geräumt werden. Die Camper werden gezwungen, ihre Bleibe zu räumen, obwohl sie seit Jahren ihre Freizeit und Ferien dort verbringen, also in der Schweiz. Desolate Verhältnisse sind dort nie anzutreffen. Und die Gesetze? Einige werden durchgezogen und andere nicht.

Katharina Hofmann-Zürcher, Langnau

Zu «Neue Regeln für Auto- und Velofahrer ab 2021»

Fragwürdiger Entscheid

Kinder bis 12 Jahre dürfen gemäss den angepassten Regeln mit ihrem Velo auf dem Trottoir fahren, sofern kein Radweg oder Radstreifen vorhanden ist. Ein meines Erachtens fragwürdiger Entscheid. Wer ist schuld, wenn ein Kind einen Fussgänger anfährt, und wer übernimmt bei Verletzungen die Kosten? Müssen die Fussgänger, wenn es eng wird, auf die Strasse ausweichen? Auf die Gerichtsentscheide nach den ersten Unfällen darf man gespannt sein.

Roland Jordi, Zollikofen

Zu «Warum bekommt Roche Geld aus den USA?»

Eigene Interessen

Die USA sind eigentlich nicht als Geldspender für Wohltätigkeitszwecke bekannt. Wenn aber für Roche aus Amerika Geld für die Forschung gesprochen wird, stehen ganz sicher eigene Interessen im Vordergrund. Die Grossmächte USA und China beeinflussen Grossfirmen in der Schweiz mit guter Rendite. Man spricht dann von «guter Zusammenarbeit». Es sollte den Politikern in unserem Land nicht gleichgültig sein, wenn ausländische Staaten versuchen, Einfluss auf weltbekannte Schweizer Firmen zu nehmen. Wären es Staaten aus der EU, die sich so Einfluss verschaffen würden, wäre der Aufschrei von rechts schon lange ertönt.

Hansueli Blaser, Worb