Konrad E. Moser (FDP) ist seit bald zwei Jahren Gemeinderat von Steffisburg. Neben den Finanzen liegt ihm besonders die Digitalisierungsstrategie am Herzen.

Wahlen in Steffisburg

Konrad E. Moser (FDP) ist seit Januar 2021 Gemeinderat in Steffisburg und steht dem Ressort Finanzen vor. Zuvor war er seit 2015 Mitglied des Gemeindeparlaments.

Warum wollen Sie wieder in den Steffisburger Gemeinderat?

Ich möchte meinen Beitrag für das Gemeindewohl leisten. Steffisburg soll sich weiterentwickeln, gleichzeitig möchte ich das Charakteristische bewahren. Wichtig sind für mich weiterhin ein gesunder und nachhaltiger Finanzhaushalt, die Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie, die Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur, die Förderung des Zusammenlebens von Jung und Alt und die Umsetzung von Projekten im Bereich Freizeit, Sport und Bildung. Mir ist sehr wichtig, dass die Schul-, Kultur- und Sporthalle Schönau zügig realisiert wird. Weiter ist es mir ein Anliegen, die lokalen Unternehmen zu unterstützen und Arbeitsplätze zu erhalten sowie die Ansiedlung von neuem Gewerbe in Steffisburg zu fördern. Zudem will ich mithelfen, den Einsatz erneuerbarer Energien in der Gemeinde voranzutreiben. Nicht zuletzt bereitet mir die Zusammenarbeit mit meinem Team der Abteilung Finanzen viel Freude.