Abgesagtes Gurtenfestival – «Ich mag es, wenn es laut ist, wenn es nach Schweiss und Bier riecht» Samuel Berger (46) ist seit einer halben Ewigkeit Bühnenchef beim Gurtenfestival. 2020 hatte er vor allem mit sich selbst zu kämpfen. Martin Burkhalter

Samuel Berger musste wegen der Pandemie an seinen alten Arbeitsplatz zurückkehren. Dieser Schritt fiel ihm nicht leicht. Foto: Raphael Moser

Es fühlte sich so an, als wäre ein Vierteljahrhundert Arbeitserfahrung einfach so verschwunden, als wäre sie wertlos geworden. Und das Schlimmste daran war: Er konnte nichts dafür. Niemand konnte und niemand kann etwas dafür. Die Pandemie ist schuld, und die macht ohnmächtig.

Von diesem Gefühl erzählt Samuel Berger jetzt im Sitzungszimmer von TeleBärn. Nach dem Gespräch wird er seine Schicht beginnen. Seit rund zwei Monaten arbeitet er wieder beim Fernsehsender als Sendetechniker – aus Not, weil seine Branche stillsteht.