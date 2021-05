Tom Lüthi in der Moto2 – Zu alt? Sturz, Nuller und kein Vertrauen – der Berner schlittert in der Motorrad-WM immer tiefer in die Krise. Jetzt sagt er selbst: «Ich bin wirklich ziemlich im Scheiss.» David Wiederkehr

Tunnelblick bei Tom Lüthi: Er hat die Rennstrecke im Fokus – aber wie lange noch? Foto: Rafa Marrodan (Keystone)

5 Rennen. 1 Punkt. Rang 28 im WM-Klassement. Mit 34 Jahren ist Tom Lüthi am Tiefpunkt angelangt. Sogar er selbst sagt so deutlich wie selten: «Ich bin wirklich ziemlich im Scheiss.»

Nach zwei schwierigen Jahren beim deutschen Rennstall Intact GP strebte der Emmentaler auf diese Saison hin einen Neustart an. Bei Stop And Go Racing traf er auf ein familiäres Umfeld, aber auch eine eher unerfahrene Crew. Trotzdem hatte Lüthi gehofft, in seiner Karriere beim spanisch-indonesischen Team wieder Rückenwind zu bekommen.

Doch der Saisonstart missriet. Einzig beim Auftakt-GP, in Katar, resultierte ein WM-Punkt. Danach klassierte er sich entweder in der zweiten Hälfte des Fahrerfelds – oder er schied aus. Wie zuletzt in Le Mans: Auf Punktekurs liegend, stürzte er und musste das Rennen beenden. Obwohl ihm die Rundstrecke eigentlich liegt. Obschon er sich auch diesmal in den Trainings wohlgefühlt hatte.