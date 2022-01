Nachhaltig einkaufen im Supermarkt – Ich krieg die (Klima-)Krise Wer nachhaltig leben will, hat im Laden keine Freude. Denn für Supermärkte scheint das Problem der Erderwärmung jedenfalls kaum zu existieren. Finn Schlichenmaier (Das Magazin)

Tropische Früchte sind lecker und schön – aber hässlich fürs Klima. Foto: Daniel Stier

Ich stehe in der Gemüse- und Früchteabteilung, einen leeren Einkaufskorb in der Hand. Es ist eine prächtige Migros, samt Küchen- und Kleiderabteilung, strategisch vor den Kassen inszeniertem Lego und Playmobil für die quengelnden Kleinen, Papeterie und Babybedarf. Mein Blick schweift von einer üppigen Gemüseauslage über ein ausladendes Kühlregal mit Kräutern und Salat zu den Bananenbergen vor mir.

In meinen Taschen steckt keine Einkaufsliste, heute will ich mich einfach treiben lassen. Die Frage ist: Geht das heutzutage überhaupt noch? Kann ich durch den Supermarkt schlendern und mich mal hier, mal da von den Auslagen verführen lassen, wenn ich klimabewusst, nachhaltig, saisonal und regional einkaufen möchte? Und was kann ich überhaupt noch einkaufen?