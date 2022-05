Berner Regisseur Steven Vit – «Ich kannte die Gefühlswelt meines Vaters nicht» Steven Vit hat seinen Vater, ein Arbeitstier, auf dem Weg in den Ruhestand mit der Kamera begleitet. Der Dokfilm «Für immer Sonntag» sorgt für Tränen und Lacher. Sarah Sartorius

Wohin mit all der Zeit? Der frisch pensionierte Rudy Vit muss sich neu erfinden. Foto: Filmbringer

«Eigentlich mag ich zu persönliche Geschichten als Zuschauer nicht besonders», sagt Steven Vit beim morgendlichen Kaffee kurz nach 8 Uhr. Eine überraschend frühe Zeit für einen Filmemacher. Vit schneidet gerade einen Kunstfilm, eine Auftragsarbeit, und verbringt die Tage von 9 bis 17 Uhr als Cutter im Schneideraum. Eine gewisse Hartnäckigkeit braucht es wahrscheinlich, um da hinzukommen, wo er mit seinem Debütfilm gelandet ist. Da ist früh aufstehen sicher keine schlechte Idee.



«Für immer Sonntag», der erste Langfilm des Berners, der in Luzern Film studiert hat, lief am renommierten Dokumentarfilmfestival Visions du Réel in Nyon im Internationalen Wettbewerb. Nun wird er von Uster bis Stans in über 20 Kinos in der ganzen Schweiz gezeigt.



In seinem Film begleitet er seinen Vater Rudy mit der Kamera in den Ruhestand. «Der Vaterfilm ist fast ein eigenes Genre. In Nyon liefen gleich mehrere Werke zu diesem Thema», sagt Vit. «Für immer Sonntag» ist berührend und immer wieder überraschend witzig – und ja, sehr persönlich.



Rudy, ein gebürtiger Kanadier, definierte sich immer über seine Arbeit. 43 Jahre lang arbeitete er 100 Prozent bei derselben Thuner Firma. «Er reiste oft aus Ländern mit anderen Zeitzonen an und ging am nächsten Tag mit Jetlag ins Büro, ohne sich etwas anmerken zu lassen.» Zu Hause war die Rollenteilung klar und wurde auch nicht hinterfragt: Der Vater war auf Geschäftsreise oder im Büro, die Mutter schaute zu Hause in Goldiwil im Berner Oberland zu den beiden Söhnen.