Das sagt der Agrarunternehmer – «Ich kann nicht zusehen, wie mein Raps von Käfern gefressen wird» Markus Schneider ist Lohnunternehmer. Eine Landwirtschaft ohne Pestizide kann sich der Thunstetter nicht vorstellen. Melissa Burkhard

Bangt um seine Zuckerrüben: Markus Schneider im Regen. Foto: Adrian Moser

«Die müssten jetzt eigentlich fast das ganze Feld decken», sagt Markus Schneider und streicht über die winzigen Blätter, die aus dem Boden ragen. Er steht in einem Zuckerrübenfeld im Langenthaler Ortsteil Schoren – es regnet in Strömen. Das schlechte, kalte Wetter ist der Grund, wieso die Pflanzen so viel kleiner sind, als sie eigentlich sein müssten. «Das Unkraut wächst aber trotzdem», sagt Schneider. Der Rand des Feldes ist voll davon.

Hätte das Wetter mitgespielt, dann wäre auf diesem Feld heuer kein Pflanzenschutzmittel mehr zum Einsatz gekommen. Jetzt werde es wohl noch eine Behandlung brauchen, meint Schneider: «Sonst kommt es zu Ausfällen.»