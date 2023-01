Lehrpersonenmangel – «Ich kann mehr als ein Junglehrer» Ein Gymerlehrer, der im Kanton Bern in der Volksschule unterrichtet, erhält weniger Lohn als Kollegen auf der gleichen Stufe. Bremst das motivierte Leute aus? Mirjam Comtesse

Der Bieler Lehrer Sandro Trunz findet es ungerecht, dass er als ausgebildeter Gymerlehrer weniger Lohn erhält als ein ausgebildeter Seklehrer. Foto: Adrian Moser

Sandro Trunz ist keiner, der ein Blatt vor den Mund nimmt: «Es kann doch nicht sein, dass ich als ausgebildeter Gymnasiallehrer unter Umständen weniger Lohn erhalte als ein frisch diplomierter Oberstufenlehrer.» Der 45-Jährige unterrichtet eine dritte Sekundarschulklasse in Biel (Sek I). Weil er über ein Gymer-Lehrdiplom (Sek II) verfügt, muss er einen sogenannten Vorstufenabzug in Kauf nehmen: Er bekommt 10 Prozent weniger Lohn als ein ausgebildeter Sekundarlehrer.

Das sei ungerecht, findet Sandro Trunz. «Ich hoffe schon, dass ich etwas mehr kann als ein Junglehrer.» Zum Beispiel habe er einige Erfahrung im Umgang mit schwierigen Situationen. «Wenn es beispielsweise mal eine Schlägerei gibt unter den Jugendlichen, kann ich meist souverän und mit genügend Autorität auftreten.»

70 Sekundar- und Realschullehrer gesucht

Dass er als Seklehrer (Lohnstufe 10) ohnehin weniger Lohn erhält denn als Gymerlehrer (Lohnstufe 15) – geschenkt. Sandro Trunz hat sich bewusst für diesen Job entschieden: «Die Wertschätzung von Eltern und Jugendlichen – wenn ich etwa bei der Berufswahl helfen kann – ist enorm.» Viel stossender ist für Sandro Trunz, dass er mit dem Vorstufenabzug dafür bestraft wird, dort auszuhelfen, wo akuter Personalmangel herrscht: in der Volksschule.

Ein Blick in das Lehrpersonen-Stellenportal des Kantons Bern zeigt: Aktuell werden 10 Lehrpersonen für Mittelschulen (Gymnasium und Fachmittelschulen) gesucht, auf Sekundar- und Realschulstufe sind es viel mehr: 70. In der Primarschule fehlen sogar fast 200 Lehrerinnen und Lehrer – auch dort müsste jemand mit Gymer-Lehrdiplom eine Lohneinbusse gegenüber seinen Kolleginnen und Kollegen in Kauf nehmen.

Ein falsches Signal?

Verschlimmert der Kanton Bern mit seinen starren Anforderungen den Lehrpersonenmangel in der Volksschule? Die Bildungsdirektion geht gar nicht erst auf die Frage ein, sondern hält fest: Falls eine Gymer-Lehrperson nur in den Fächern unterrichte, die ihrem Diplom entsprächen, gebe es keinen Abzug. Im Falle von Sandro Trunz hiesse das, er könnte sich einfach auf die Fächer Französisch und Englisch konzentrieren und alles wäre in Butter.

Das würde allerdings die Vielfalt seines Jobs einschränken und seinen Bezug zu den Jugendlichen mindern, weil er sie nicht mehr so häufig sähe. «Dabei macht genau das den Reiz meines jetzigen Jobs aus. An einem Gymnasium wäre die Beziehung zu den Jugendlichen viel distanzierter.»

Lohneinbusse ist in Zürich tendenziell weniger gross Infos einblenden Auch der Kanton Zürich kennt einen Lohnabzug für stufenfremde Lehrpersonen. Allerdings sind es dort nicht automatisch 10 Prozent weniger. Ein Gymnasiallehrer, der auf der Oberstufe unterrichtet, wird einfach zwei Lohnstufen tiefer eingeteilt als seine Kolleginnen und Kollegen. Ein Beispiel: Eine 34-jährige Lehrerin mit Gymnasiallehrdiplom mit zehn Jahren Berufserfahrung erhält als Oberstufenlehrerin knapp 9000 Franken im Monat (Lohnstufe 6). Wäre sie eine ausgebildete Oberstufenlehrerin, betrüge ihr Lohn unter den gleichen Voraussetzungen rund 9500 Franken (Lohnstufe 8). Die Einbusse beträgt damit 500 Franken. Das sind deutlich weniger als 10 Prozent (950 Franken). (mjc)

Direkter auf die Frage, ob der Stufenabzug sinnvoll ist, geht die Pädagogische Hochschule Bern ein. «Die Herausforderungen auf der Oberstufe sind ganz andere als am Gymnasium», sagt Mediensprecher Michael Gerber. Es mache einen Unterschied, ob jemand vor 13- bis 15-Jährigen stehe oder vor jungen Erwachsenen ab 16 Jahren. «Eine Lehrperson mit Lehrdiplom für die Sekundarstufe II ist fachlich hoch qualifiziert, aber fachdidaktisch und auch in Bezug auf die erziehungs- und sozialwissenschaftlichen Studieninhalte ganz anders ausgebildet.»

Die unterschiedlichen Ausrichtungen zeigen sich auch an den Ausbildungsgängen: Eine Gymnasiallehrperson macht ein mindestens viereinhalbjähriges Masterstudium an einer Universität und studiert anschliessend ein Jahr an der Pädagogischen Hochschule (PH). Eine zukünftige Lehrperson auf der Sekundarstufe I dagegen verbringt mindestens viereinhalb Jahre an der PH und absolviert dabei bis zu 33 Wochen an Praktika.

Wer seine Unterrichtsstufe wechseln möchte, kann ein vorhandenes Lehrdiplom ergänzen. Michael Gerber verweist auf den «konsekutiven Masterstudiengang». Jeder mit mindestens einem universitären Bachelordiplom in einem Schulfach erlangt damit in zwei Jahren PH-Studium das Sek-I-Lehrdiplom. Lehrpersonen mit einem Diplom fürs Gymnasium können verkürzt studieren.

Motion eingereicht

Für Sandro Trunz ist das ein Affront. «Ich werde doch nach fünf Jahren Studium und mit über 40 Jahren nicht noch einmal Vollzeit die Schulbank drücken.» Er findet, die Pädagogische Hochschule müsste «ein vernünftiges Brückenangebot» ausarbeiten. «Ein paar kleine Kurse an einigen Wochenenden, das würde weitaus reichen.» Schliesslich eigneten sich die meisten Lehrkräfte das Handwerk erst bei der Arbeit an. «Das Wissen, wie man Abklärungen aufgleist oder mit der Berufsberatung zusammenarbeitet, ist schnell da. Zudem arbeiten wir ja in einem erfahrenen Team.»

Das Dilemma wird jetzt auch zum politischen Thema. Der Berner Lehrer und Grossrat Alain Pichard (GLP) hat kürzlich eine dringliche Motion eingereicht, die dafür sorgen soll, dass der Stufenabzug abgeschafft wird für Gymnasiallehrer, die an der Sek 1 arbeiten. Er meint: «Fachliche Kompetenz sollte man nicht einfach unterbewerten. Die Regelung ist schikanös, wir werden diese Leute verlieren.» Die Dringlichkeit der Motion wurde bereits gewährt. Die Antwort des Regierungsrats steht aber noch aus.

