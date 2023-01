Thuner Künstler Michael Streun – «Ich kann jetzt keine Blüemli malen» Michael Streun stellt ab Mittwoch im Kunstraum Satellit vier Werke unter dem Titel «Überdreht» aus. Das ist auch die Art und Weise, wie der Thuner die derzeitige Welt sieht. Barbara Donski

Kritischer Zeitgenosse: Der Thuner Künstler Michael Streun vor seinen neusten, grossformatigen Werken.

Foto: Patric Spahni

Der Drehteller in der Mitte sprüht Funken und Flammen und scheint alles mitzureissen, was ihm in den Weg kommt. Junge Männer und Frauen versuchen mit vereinten Kräften dagegenzuhalten. Die Angst ist gross, dass sie vom unaufhaltsam schneller drehenden Karussell erfasst werden und in dessen Abgründen verschwinden. Es ist eine äusserst dramatische, wenn nicht schon fast infernalische Szene, die sich auf einem der neusten Werke von Michael Streun abspielt.