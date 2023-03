Bodyshaming einer Schiedsrichterin – «Ich kann es nicht länger ertragen, wie eine Kuh gewogen zu werden» Martina Scavelli tritt als Volleyball-Referee zurück, weil sie bei Body-Mass-Index und Taillenumfang die Vorgaben des Weltverbandes überschritt. Sebastian Winter

Seit 15 Jahren Schiedsrichterin und dann plötzlich freigestellt – wegen absurder Vorgaben. Foto: privat/oh

Am 14. Februar war Valentinstag, ein schöner Anlass also für die Italienerin Martina Scavelli, ihren ausführlichen Brief, den sie gerade in den sozialen Medien veröffentlicht hatte, mit dem Satz zu beenden: «Heute habe ich beschlossen, mich selbst ein bisschen mehr zu lieben!» Die Volleyball-Schiedsrichterin aus der Gemeinde Catanzaro in Kalabrien hatte gute Gründe für diesen Entschluss. Denn das, was sie in den Zeilen zuvor schildert, ist vom System gedeckte und geförderte Diskriminierung im Sport.