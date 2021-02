Wenn Sie an die Planvorlage am Bärenplatz denken, schlagen da zwei Herzen in Ihrer Brust?

Es ist schon etwas speziell. Der Widerstand kommt ja aus meiner Partei, der SP, sowie dem Verein Dorfbild Langnau. Und ich half seinerzeit, als ich noch nicht im Gemeinderat war, die kritische Mitwirkungseingabe der SP zu formulieren.