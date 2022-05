Was überwiegt: Wehmut oder Freude?

Thomas Bieger: Auf der einen Seite ist es Wehmut. Ich habe die Arbeit gerne gemacht. Es fasziniert mich, wie sich die Jungfraubahnen technisch und auch den Gästen immer wieder angepasst haben und ein Aushängeschild der Schweiz sind. Die Mitarbeitenden in der Region sind mir sehr ans Herz gewachsen und leisten hervorragende Arbeit. Auf der anderen Seite habe ich Freude, in den 16 Jahren als VR-Präsident einiges erreicht zu haben, natürlich dank der Geschäftsleitung, die ausgezeichnet gearbeitet hat. Ich kann also den Stab in einem guten Moment übergeben.