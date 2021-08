Hoarau, Wölfli und Co. erinnern sich – «Ich kam mir vor wie der Berater von Ronaldo» Vor drei Jahren qualifizierte sich YB erstmals für die Champions League. Vier YB-Helden erzählen von ihrem Moment in der Königsklasse. Dominic Wuillemin , Moritz Marthaler

Marco Wölfli sagt: «Ronaldo erzielt ja eigentlich in jedem Spiel ein Tor, nur gegen YB traf er nicht.» Foto: Raphael Moser

Die Young Boys stehen an der Schwelle zur Champions League. Letzten Mittwoch schufen sie beim 3:2 gegen Ferencváros die Basis zum Weiterkommen. Sollten sie am Dienstag in Budapest nicht verlieren, erreichen sie zum zweiten Mal die Gruppenphase der Königsklasse. Natürlich würde dies Millionen in die Clubkasse spülen, vor allem aber bietet die Champions League die Möglichkeit, unbezahlbare Erfahrungen und Emotionen zu erleben. Wie die Erzählungen von vier YB-Grössen von 2018 zeigen.

Steve von Bergen: War Captain und Abwehrchef

«Schon nur die Auslosung war ein Event. Das ganze Team versammelte sich in einer Loge im Wankdorf, dann kamen wir in eine Gruppe mit Juventus, Manchester United und Valencia. Wir dachten: wow, ein Traum! Und sagten uns bald, wir wollen trotzdem punkten.