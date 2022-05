10 Fragen an Pepe Lienhard – «Ich käme gerne nochmals als Musiker auf die Welt» Am Sonntag, 15. Mai, macht Pepe Lienhard mit seiner Big Band halt in Thun. Wir haben dem Bandleader auf den Zahn gefühlt. Barbara Donski

Pepe Lienhard geht mit 75 nochmals auf Schweizer Tournee und macht auch in Thun halt. Foto: Michael Kessler (PD)

Im März 2021 feierte Pepe Lienhard seinen 75. Geburtstag. Ein Jahr später nun ist der bekannte Bandleader mit seiner Big Band nochmals auf einer grossen Schweizer Tournee und spielt dabei unter dem Motto «Music Was My First Love» 10 Konzerte. Dabei macht er auch in Thun halt, und zwar am nächsten Sonntag, 15. Mai, ab 19 Uhr im Schadausaal.