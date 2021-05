Hass auf Fussballer – «Ich hoffe, du stirbst» Verbale Attacken im Netz sind ein Problem. Selbst in der Super League sehen sich Spieler verletzenden Botschaften ausgesetzt. Der Verband versucht zu sensibilisieren, die Politik hinkt hinterher. Moritz Marthaler , Florian Raz

Auch er stiess die Debatte in England an: Granit Xhaka sieht sich als Spieler von Arsenal immer wieder schweren anonymen Beleidigungen ausgesetzt. Foto: Catherine Ivill (Keystone)

«Ich hoffe, du stirbst.» Josip Drmic blickt ausdruckslos in die Kamera, während seine Stimme aus dem Off die Nachricht vorliest, die an ihn gerichtet ist. «Ich hoffe, deine Tochter bekommt Krebs.» Diese Botschaft hat Granit Xhaka erhalten. Die Hasskommentare an die Adresse der Schweizer Fussballer sind keine Einzelfälle.

Letztes Wochenende hatte der englische Fussball genug. Vier Tage lang boykottierten Clubs, Spieler und Nationalteams die sozialen Medien, um ein Zeichen zu setzen. Gegen diskriminierende Beleidigungen und gegen brutale Drohungen in den Netzwerken.