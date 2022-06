Lehrabgänger aus Lauperswil – «Ich hörte oft, die KV-Lehre bestehe nur aus Kaffeepausen» Verwaltungen finden kaum noch Lernende. Kaufmann Sven Lehmann erzählt von Vorurteilen gegenüber der Branche und warum ihm seine Lehre trotzdem gefiel. Pia Scheidegger

Sven Lehmann hat die Verwaltungslehre in der Gemeindeverwaltung in Lauperswil mit der kantonsweiten Bestnote abgeschlossen. Foto: Raphael Moser

Auf Sven Lehmanns Pult stapeln sich lose Blätter und dicke Gesetzesbücher. Der Blick des 20-Jährigen gleitet kurz über sein ungemachtes Bett, dann sagt er: «Sorry für das Puff in meinem Zimmer.» Lehmann steckt momentan mitten in der Prüfungsphase. Geht alles gut, schliesst er in diesem Sommer die Berufsmatura ab.