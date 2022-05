Nico Rosberg verblüffte alle – «Ich hatte immer Feinde» Kaum einer trat so überraschend zurück wie der deutsche Formel-1-Weltmeister: Er ging trotz Millionenvertrag. Und dennoch zur rechten Zeit. Hier blickt er exklusiv zurück. René Hauri

Nico Rosberg 2016 beim GP in Abu Dhabi. Foto: Getty Images

Er wird auf Händen getragen, schreit, brüllt, tanzt im Kreis, während Champagner über seinen Kopf geschüttet wird und langsam seinen Körper hinunterfliesst. Abu Dhabi, 27. November 2016: Nico Rosberg in Ekstase. Weltmeister der Formel 1 ist der Deutsche geworden. Weil er noch ein letztes Mal den Spielereien von Lewis Hamilton getrotzt hat, kühlen Kopf bewahrte in der Hitze der Wüste, die zusammen mit seinem ewigen Rivalen den Schweiss seiner Stirn in die Damenbinde trieb, die er sich jeweils unter seinen Helm klemmte, um die Augen trocken zu halten.