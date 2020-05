Coronavirus schon im Oktober 2019? – «Ich hatte Husten, starken Husten» Der italienische Fechter Matteo Tagliariol nimmt im Oktober 2019 an der Militär-WM in Wuhan teil. Ein halbes Jahr später muss er sich der Frage stellen, ob er sich vielleicht damals nicht mit dem Coronavirus angesteckt hat. Die Geschichte eine mysteriösen Intrige. Oliver Meiler Rom

Seltsame Begebenheiten am Ursprung der Pandemie: Fechter Matteo Tagliariol, hier an einem Turnier 2018 in Genf. Bild: Pierre Albouy (Keystone)

Von Matteo Tagliariol ist nicht bekannt, dass er kuriosen Weltansichten oder gar Komplotttheorien anhängen würde. Tagliariol, 36 Jahre alt, aus dem norditalienischen Treviso, ist ein bekannter Degenfechter. An den Olympischen Spielen 2008 in Peking gewann er Gold, sein grösster Erfolg. Nun holt ihn China wieder ein – und eine mysteriöse Intrige mit tausend Verflechtungen und geopolitischen Implikationen. Schauplatz: Wuhan.

Im vergangenen Herbst, vom 18. bis 27. Oktober, nahm Tagliariol an der Militär-WM in Wuhan teil. Er ist Mitglied der Aeronautica Militare, Italiens Luftwaffe. Zehntausend Athleten aus 110 Nationen waren angereist. Tagliariol sollte Gold mit der Mannschaft gewinnen, aber das ist sekundär.

Wenn man ein halbes Jahr danach immer noch von dieser WM spricht, liegt das allein daran, dass nach allem bisherigen Wissen die Pandemie in Wuhan ihren Lauf nahm. Wann und wie genau, ist bis heute nicht ganz klar. Chinas Behörden verheimlichten die ersten Infektionsfälle so lange, dass es im geopolitischen Gerangel um Verantwortung nun viel Raum für Interpretationen gibt.

Losgetreten hatte die Geschichte ein Verschwörungstheoretiker und Youtuber in den USA. Der behauptete, Maatje Benassi, eine 52-jährige Reservistin, Radfahrerin und Teilnehmerin an der Militär-WM, sei «Patientin null». Sie habe das Virus aus Wuhan zurück in die USA gebracht. Als Beweis musste ihr Sturz in der letzten Runde eines Rennens herhalten: Sie sei aus Erschöpfung an Covid-19 hingefallen. Aus China hiess es dann, Benassi sei wohl eine Spionin, sie habe das Virus erst nach China gebracht. So ging das hin und her, wochenlang. Maatje Benassi erhielt viele Todesdrohungen und zog sich zurück. Mittlerweile weiss man, dass sie nie positiv auf den Erreger getestet worden ist, selbst der Youtuber räumt das ein. Die Geschichte war aber in der Welt.

Die offizielle Seite dementiert

Nun meldete sich vor einigen Tagen der italienische Fechter zu Wort, erstaunlich spät für das, was er da zu sagen hatte über die Zustände im Athletenlager in Wuhan und im Zimmer, das er mit fünf anderen Italienern teilte. «Kurz nach Ankunft», sagte Tagliarol, «erkrankten fast alle von uns. Ich hatte Husten, starken Husten. Valerio Aspromonte (ein Florettfechter, Anm. der Red.) war fast die ganze Zeit im Bett. Als ich dann wieder nach Hause zurückkehrte, fühlte ich mich schrecklich, hatte hohes Fieber und Lungenbeschwerden.» Er leide an Asthma, er könne diese Schmerzen gut einschätzen. Auch sein zweijähriger Sohn und seine Frau hätten sich angesteckt. 21 Tage habe er gebraucht, um da rauszukommen. «Als ich dann von diesem Virus hörte, dachte ich, dass ich mich damit infiziert hatte.»

Das Zeugnis ging durch die italienische Presse, mit den üblichen Verkürzungen. Es passte gut zum Erlebnisbericht der französischen Pentathletin Élodie Clouvel. Sie erzählte, dass sie und ihr Lebenspartner, ein Zehnkämpfer, nach ihrer Rückkehr von Wuhan in Frankreich «an Corona» erkrankt seien. Tatsächlich? Das französische Verteidigungsministerium dementierte schnell. In der Delegation habe es keine Covid-19-Fälle gegeben, weder während der WM noch danach.

Corona – oder vielleicht doch nur Jetlag?

Auch Tagliariol wurde schnell widersprochen. Teamkollege Aspromonte sagte den Medien, er habe nur deshalb so viel geschlafen, weil er nach der langen Reise nach Wuhan an Jetlag gelitten habe. «Ich hatte keine Grippesymptome, kein Fieber, keinen Husten, ich war im selben Zimmer wie Matteo. Auch die anderen vier Kollegen im Zimmer hatten nichts», sagte Aspromonte. Italiens renommiertester Virologe, Massimo Galli vom Mailänder Krankenhaus Luigi Sacco, gab dann auch noch zu bedenken, dass das Virus eine Inkubationszeit von fünf bis vierzehn Tagen habe. Ein sofortiger Ausbruch sei deshalb sehr unwahrscheinlich. Galli schloss auch aus, dass die Epidemie schon im Oktober begonnen hatte und mit den Athleten zurück nach Italien gekommen war. «Wäre das Virus schon viel früher zu uns gekommen, hätten wir auch viel früher eine epidemiologische Explosion erlebt.»

Tagliariol fühlte sich nun gedrängt, ein Selfievideo in seinem Garten in Treviso aufzunehmen, um einige Dinge klarzustellen. Die Presse habe mal wieder alles aufgeblasen, sagte er. Er habe nicht behauptet, dass er an Covid-19 gelitten habe. Sobald im Gesundheitswesen wieder etwas Ruhe eingekehrt sei und es auch Zeit für unwichtige Fälle wie ihn gebe, werde er sich testen lassen. Nun, vielleicht wäre ja schon jetzt schnell Zeit – für etwas mehr Klarheit im grossen Meer des Unwissens und der Geschwätzigkeit.