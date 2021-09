Das Schicksal von TV-Moderator Jann Billeter – «Ich hatte eine 20-prozentige Chance und überlebte» 24 Jahre SRF und nun Mysports. Jann Billeter ist der bekannteste Deutschschweizer Eishockey-Kommentator. Ohne eine schwere Nierenkrankheit hätte sein Leben einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Kristian Kapp

TV-Moderator Jann Billeter: Gespräch über die von einer Nierenkrankheit geprägte Jugendzeit. Foto: Dominique Meienberg

Es ist ein Vierteljahrhundert her, aber Jann Billeter, 49, erinnert sich noch gut daran – er wird es nie mehr vergessen. Er lag auf der Intensivstation, 20 Prozent Überlebenschance hatten ihm die Ärzte an jenem Tag gegeben. Es war ein weiterer gesundheitlicher Rückfall wegen seiner Nierenkrankheit. So schwer war noch keiner gewesen; dieser kam, als Billeter dachte, er habe die Krankheit endgültig hinter sich. Doch dieses Mal erlitt er auch noch eine Gehirnblutung.

Billeter erzählt die Geschichte im Tamedia-Podcast «Eisbrecher», als er gefragt wird, ob es eigentlich auch einen schlecht gelaunten Jann Billeter gebe. Nach 24 Jahren bei SRF ist Billeter dem TV-Publikum schliesslich vor allem als Moderator und Kommentator mit dem fröhlichen Gesicht bekannt. Er erwähnt das Privileg seines Berufs beim Fernsehen als von sportlichen Ereignissen. Warum sollte er also je schlechte Laune vermitteln? Und er spricht von seiner Nierenkrankheit, die hilfreich sei, um sein Wesen zu verstehen.