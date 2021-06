Sie haben beide an der Universität Bern Karriere gemacht in Fächern, die als männlich gelten: Mathematikerin Johanna F. Ziegel (links) und Astrophysikerin Kathrin Altwegg.

Kathrin Altwegg: Es ist sicher kulturell bedingt und liegt nicht am mangelnden Talent. Vor allem in osteuropäischen Ländern gibt es ja teilweise genauso viele Frauen wie Männer in den naturwissenschaftlichen Studiengängen. Aber in der Schweiz herrscht noch immer die Meinung vor, diese Fächer passten nicht zu Mädchen.

Kathrin Altwegg ist emeritierte Professorin für Astrophysik an der Uni Bern. International bekannt wurde sie für ihre Beteiligung am Projekt « Rosetta » zur Vermessung des Kometen Chury. Die 69-Jährige ist verheiratet und hat zwei erwachsene Töchter.

Wo kann man ansetzen?

Kathrin Altwegg: Meiner Meinung nach liegt ein grosses Problem in unserem Schulsystem. Ich habe ja viele Schulen besucht, um das Fach Physik anzupreisen – vom Kindergarten an aufwärts. Bis und mit elf Jahren gibt es keine Unterschiede zwischen Mädchen und Buben. Beide löten genauso gerne und schiessen begeistert selbst gemachte Raketen in die Luft. Dann kommt die Pubertät und mit ihr der Gruppendruck. Weil Physik und Technik generell als unweiblich gelten, meiden Mädchen diese Fächer. Das Problem ist, dass die Jugendlichen in der Schweiz genau zu diesem Zeitpunkt ihre Schwerpunktfächer am Gymer wählen müssen.