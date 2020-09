Sie befinden sich in Ihrem vierten Jahr als Trainer in Bern. Wie fällt Ihre bisherige Bilanz aus?

Das wäre schön, aber wir dürfen uns nicht auf dieses eine Ziel fixieren. Zuerst gilt es, gut in die Saison zu starten, in den ersten Spielen treffen wir ausschliesslich auf Topteams.

Und Geschäftsführer war ich ja auch schon… (schmunzelt) Ich habe in Vereinen so ziemlich alles gemacht, war aber auch schon in der Verbandsarbeit sportartenübergreifend aktiv. Dass ich wieder eine Tätigkeit abseits des Feldes ausübe, kann ich nicht ausschliessen. Priorität hat aber klar, einen neuen Trainerjob zu finden, im Moment möchte ich in der Halle mit einer Mannschaft arbeiten.

Also eher ein Verein aus der 1. Liga in der Schweiz oder in Österreich als einer aus der 2. deutschen Bundesliga.

Zunächst bin ich in alle Richtungen offen. Die 2. Bundesliga ist eine Spielklasse, in der hochprofessionell gearbeitet wird und die sehr spannend ist. Die 1. Bundesliga bleibt ein Ziel von mir. Was mich auch interessieren und extrem reizen würde, ist mit einer Nationalmannschaft an einer WM oder an Olympischen Spielen teilzunehmen.