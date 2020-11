Die Projektidee tönt gut: Ein iPad für die Stadtberner Schülerinnen und Schüler. Jetzt ist daraus ein Debakel geworden. Was haben Sie falsch gemacht?

Ich würde nicht von einem Debakel sprechen. Es wäre ein solches, wenn wir das Projekt hätten abbrechen müssen. Doch das empfiehlt der Analysebericht nicht. Der Kern der Informatiklösung ist zielführend, und die gekauften iPads können wir auch in Zukunft einsetzen. Wir wollen die Digitalisierung in den Schulen weiter vorantreiben. Bei diesem Projekt hätte ich stärker auf mein Bauchgefühl hören sollen. Ich wollte bereits Ende 2019 eine externe Überprüfung in Auftrag geben. Doch von unseren internen Spezialisten und von den Vertretern der externen Informatikfirma wurde mir versprochen, dass wir im Sommer 2020 eine gute Lösung haben würden. Doch das war leider nicht der Fall.