Gleichwertigkeit für alle – «Ich habe unzählige Träume für mein Leben» In unserer Rubrik «Angetroffen» erzählt Sara Loosli aus Thun, was sie als 17-Jährige in der Pandemiezeit beschäftigt und von welcher Zukunft sie träumt. Franziska Streun

Sara Loosli, Thuner Gymnasiastin (Jahrgang 2003) ist ein künstlerisches Multitalent. Sie zeichnet, tanzt, spielt Geige und darüber hinaus philosophiert sie gerne über das Leben und das Weltgeschehen. Foto: Franziska Streun

«Mich ausgelassen mit Freunden treffen, auf der Bühne tanzen und an Konzerten Geige spielen, das vermisse ich immer mehr»: Corona und Jugend, in diesem Spannungsfeld befindet sich Sara Loosli. Die Gymnasiastin wird im September 18-jährig und verkörpert jene Generation, welche die Pandemiezeit in einem besonders wunden und in der Entwicklung wichtigen Punkt trifft.

Die Thunerin versteht jedoch, dass die Massnahmen nötig sind: «Jeder Entscheid enthält Nachteile, doch die Situation bietet Chancen.» Sie werde dankbarer für Dinge wie etwa die Freiheit, die ihr vorübergehend genommen wurde.