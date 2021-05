Kirche in Zeiten von Corona – «Ich habe über die Kreativität der Leute gestaunt» Pfarrer Herbert Held hat in der Pandemie nicht nur Schweres erlebt. Er berichtet von lustigen Beispielen, wie sich die Menschen zu helfen wussten. Susanne Graf

In Röthenbach freute sich Pfarrer Herbert Held, dass sich die Leute von der Krise nicht entmutigen liessen. Foto: Susanne Keller

Man stellt sich das idyllisch vor: Auf dem Rasen um das romantische Kirchlein von Würzbrunnen stehen Stühle, Menschen sitzen an der warmen Frühlingssonne und lauschen der ins Freie übertragenen Pfingstpredigt, die der Röthenbacher Pfarrer Herbert Held drinnen hält. So war es vor einem Jahr, und so wurde es dieses Jahr wiederholt – diesmal allerdings bei weniger angenehmen Temperaturen.

Das ist eines der Beispiele, die den Pfarrer staunen liessen über die Kreativität, mit denen die Menschen in seiner Gemeinde auf die Corona-bedingten Einschränkungen reagierten. Manches sei ja weitergelaufen wie immer: «Die Bauern molken ohne Masken, die Handwerker hatten viel zu tun, und die Kinder konnten bald schon wieder zur Schule.» Wie wichtig Letzteren die Gemeinschaft untereinander sei, sei ihm erst im vergangenen Jahr richtig bewusst geworden, sagt Herbert Held.