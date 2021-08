Kosovarisches Filmfestival – «Ich habe selten ein Paar getroffen, das eine derart innige, rohe Liebe teilt» Ilir Hasanaj drehte mit «Me dasht’, me dasht’ me dasht’» eine Doku über Kunst, Liebe und Identität. Das Werk läuft am Filmfestival Kino Kosova. Gregor Schenker

Arbër und Edona reisen mit ihrem Kunstprojekt von Zürich nach Pristina, Belgrad und wieder zurück. Der Film «Me dasht’, me dasht’, me dasht’» folgt ihnen dabei. Foto: Unseen Films

Ihr Film «Me dasht’, me dasht’, me dasht’» wird am Kino Kosova gezeigt, das erstmals in Zürich stattfindet. Was bedeutet das Festival für Sie? Solche Initiativen sind schon länger fällig. In der Schweiz leben sehr viele Kosovaren. Aber ich zumindest erlebe es so, dass sie oder die Albaner im Allgemeinen ein schlechtes Image haben. Sie gelten als Raser, Gewalttäter, Womanizer. Es ist gut, dass man gegen solche Vorstellungen den Dialog sucht, und das Kino ist ein gutes Medium dafür, weil es einen emotional packt.

Sie wurden 1986 in der damaligen Provinz Kosovo geboren, 1993 kamen Sie mit der Familie nach Winterthur. War der Unterschied gross? Ich habe wenige frühe Erinnerungen an Kosovo, aber ich bekam mit, dass die Atmosphäre sehr unangenehm war. Ich habe grosse Angst vor Polizisten, heute noch, weil die serbische Miliz und Polizei die Albaner auf vielen Ebenen unterdrückt haben, auch gewaltsam. Mein Vater war politisch aktiv, sass ein Jahr im Gefängnis, und so wurde er als Flüchtling anerkannt. Wir durften dann nachreisen. Ich weiss noch, mir haben alle erzählt, dass in der Schweiz ein grosser Beutel Geld und ein nigelnagelneues Velo auf mich warten würden. Ich war dann enttäuscht, als es nicht so war. Trotzdem war es eine riesige Erleichterung, in der Schweiz leben zu können.

Regisseur Ilir Hasanaj wuchs in Kosovo und der Schweiz auf. Foto: Uthaya Raj

Sie haben in Zürich eine IT-Lehre gemacht und als Informatiker gearbeitet. Wieso haben Sie dann zum Film gewechselt? Ich habe gemerkt, dass ich lieber etwas Kreatives machen will. Vor allem die visuellen Künste haben mich angezogen. Ich war glücklich, als ich herausgefunden habe, dass man hier tatsächlich Film studieren kann. 2010 habe ich mich an der ZHDK beworben und wurde angenommen.

Nach dem Studium haben Sie Ihren Dokumentarfilm angefangen. Sie begleiteten ein Kunstprojekt von Zürich nach Pristina, Belgrad und wieder zurück nach Zürich. Was interessierte Sie daran? Die Themen Liebe und Identität faszinieren mich. Das Kunstprojekt ging von der Frage aus: «Woran glaubst du?» Da gehts um Aspekte der Identität. Und ich war begeistert von Edona und Arbër, ich habe selten ein Paar getroffen, das eine derart innige, rohe Liebe teilt.

Das Paar hat sich allerdings getrennt. Die beiden vertreten zwei Arten von Liebe: Arbër ist polyamourös, möchte verschiedene Menschen lieben. Edona möchte nur mit ihm zusammen sein.

Neben den beiden geht es im Film auch um Ihren Bruder Genc, den Sie dazu einluden, beim Kunstprojekt zu helfen. Ich versuchte, ihm zu helfen, weil ich das Gefühl hatte, dass er sich selbst nicht wertschätzt. Dieses Thema der Selbstliebe passte für mich zum Film.

Wie reagierte das Publikum in der Schweiz und in Kosovo auf den Film? In Kosovo waren die Leute eher irritiert, weil der Film so nah an die Protagonisten rangeht, ihre Verletzlichkeit zeigt, weil Arbër und Edona derart progressiv sind. Das stellt sich im Film ja auch beim Kunstprojekt heraus: Edona macht ein Zelt, das an eine Vagina erinnert, aber nicht alle Leute dürfen rein. In Kosovo und Serbien gabs Machotypen, die nicht vertragen konnten, dass sie draussen bleiben mussten, teils musste die Security eingreifen. In der Schweiz war das gar kein Problem.

Wie verläuft Ihr eigenes Leben zwischen Kosovo und der Schweiz? Ich pendle viel, im Moment lebe ich mehr in Pristina. Seit 2018 arbeite ich dort im Armata, einem alternativen Kino, das auch verschiedene kulturelle Events macht. Ich bin zuständig für das Filmprogramm.

Wie muss man sich die Filmindustrie in Kosovo vorstellen? Es ist eine limitierte Industrie, es fehlt von allen Seiten an finanzieller Unterstützung. Auch weil Kosovo nicht von allen Ländern als eigenständiger Staat anerkannt wird, denn dadurch wird es schwierig, von internationalen Filmförderstellen berücksichtigt zu werden. Aber Filme aus Kosovo haben gerade dieses Jahr auch Erfolge gefeiert. Blerta Basholli zeigte ihren Film «Hive» am Filmfestival in Sundance und hat drei Preise gewonnen, in Cannes lief Samir Karahodas «Pa vend». Das heisst, es gibt viele Talente, aber die Möglichkeiten sind extrem begrenzt. Momentan beläuft sich das jährliche Budget für alle Filme, die in Kosovo produziert werden, auf circa 600’000 Euro. Das ist fast nichts.

Und wie steht es mit den Kinos? Mittlerweile gibts drei Kinos in Pristina, andere Orte haben mitgezogen. Die Stadt Prizren ist eine Vorreiterin, dort wird schon seit 20 Jahren das Festival Dokufest veranstaltet. 2020 haben die Kinos ziemlich gelitten. Sie waren geschlossen, es gab kaum staatliche Hilfe. Letzten Oktober durften sie wieder öffnen, seither geht es besser.

Arbeiten Sie an einem neuen Film? Ich mache einen Dokumentarfilm über die LGBTQ-Community in Kosovo: «As I Was Looking Above, I Could See Myself Underneath». Er erzählt fünf Geschichten über verschiedene Menschen. Es freut mich besonders, dass sie den Mut hatten, ihr Gesicht zu zeigen. Der Film kommt hoffentlich nächstes Jahr raus, und ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen in Kosovo.

