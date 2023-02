Hilfsaktion aus Frutigen – «Ich habe seit elf Monaten jeden Tag Angst» Geflüchtete Ukrainerinnen sammeln Hilfsgüter für ihre Landsleute in der Heimat. Damit sich der Winter im kriegsversehrten Land etwas wärmer anfühlt. Godi Huber

Maryna Sribna, Fabienne Wagner und Olena Popovich (v. l.) wollen helfen, damit sich der Winter in der Ukraine etwas wärmer anfühlt. Foto: Godi Huber

Wenn in der ukrainischen Hauptstadt Kiew der Luftalarm ausgelöst wird, leidet Olena Popovich (31) in Frutigen mit. Ihr Mann arbeitet im Elektrizitätswerk der ukrainischen Hauptstadt und die Stromversorgung ist eines der Hauptziele der russischen Raketenangriffe. «Ja, ich habe seit elf Monaten jeden Tag Angst», sagt die Mutter zweier Kinder. Mit Andriy in Kiew habe sie täglich Kontakt, der sich aber manchmal auf wenige Worte beschränken müsse: «Es geht mir gut.»