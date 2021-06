Vor dem Gipfel Biden-Putin – «Ich habe Ronnie ein wenig geschubst» Es waren zwei Frauen, die Ronald Reagan davon überzeugten, Michail Gorbatschow zu treffen. Der Gipfel in Genf brachte zwar keinen Durchbruch, dafür einen Anfang mit viel Atmosphäre. Das war auch das Verdienst des Gastgebers. Christof Münger

«Es war Nancy, die alle zum Genfer Gipfel drängte» : US-Präsident Reagan und die First Lady bei einem Spaziergang in Genf während des Gipfeltreffens 1985. Foto: imago images/ZUMA Wire

Wenn sich am Mittwoch, 16. Juni, Joe Biden und Wladimir Putin in Genf tatsächlich treffen, ist das schon ein Erfolg. Denn die Liste der Streitpunkte vom Ukraine-Konflikt über Alexei Nawalny bis zum Syrien-Krieg ist lang. Doch 1985 waren die Erwartungen vor dem Gipfel zwischen Ronald Reagan und Michail Gorbatschow ähnlich gering. Er wurde erst rückblickend zum historischen Treffen am Kaminfeuer, das den Anfang vom Ende des Kalten Kriegs markierte.

Die Idee, Michail Gorbatschow persönlich zu treffen, kam damals von zwei Frauen. Ronald Reagan war ein praktizierender Antikommunist, 1983 hatte er die Sowjetunion als «Imperium des Bösen» bezeichnet. Sein antikommunistisches Pendant war die britische Premierministerin Margaret Thatcher, weshalb der US-Präsident viel Wert auf ihr Urteil legte. Die Eiserne Lady war inzwischen jedoch davon überzeugt, dass das Wettrüsten gestoppt werden musste. Während eines Nato-Manövers wäre es beinahe zum Atomkrieg gekommen, und das wegen Missverständnissen. Thatcher war beunruhigt.