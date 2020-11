Reaktion Thomas Knutti – «Ich habe noch nie erlebt, dass ein Verfahren einfacher wurde» Der Oberländer SVP-Grossrat Thomas Knutti ist skeptisch, ob die neuen Vorschläge des Kantons den Gemeinden mehr Spielraum beim Planen geben. Stefan von Bergen

«Die acht Punkte, die nun präsentiert werden, sind ein schönes Bekenntnis, aber nun muss der Tatbeweis folgen», sagt SVP-Grossrat Thomas Knutti. Foto: PD



Thomas Knutti, SVP-Grossrat aus Weissenburg im Simmental, reagiert auf Anfrage eher kritisch auf die Vorschläge, mit denen Regierungsrätin Evi Allemann (SP) die Genehmigung von Planungen in den Berner Gemeinden beschleunigen will. «Die acht Punkte, die nun präsentiert werden, sind ein schönes Bekenntnis, aber nun muss der Tatbeweis folgen», sagt Knutti. Es müsse sich zeigen, was sich für eine Gemeinde konkret verbessere.

Zum Vorschlag, Gemeinden sollten künftig ein Startgespräch mit dem Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) führen, meint er: «Die Gemeinden sind ja heute schon andauernd im Gespräch mit dem AGR.» Das ändere aber wenig daran, dass das Amt Planungs- und Bauvorhaben unter Berufung auf das nationale Raumplanungsrecht immer wieder ablehne.