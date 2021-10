Berner Street-Art-Künstler – «Ich habe noch nie ein Schild abgeschraubt» Was haben Endo Anaconda und The Hulk gemeinsam? Ihre Porträts sind in der Ausstellung eines Künstlers zu sehen, der sich auf Verkehrsschildern verewigt. Tina Uhlmann

Der Berner Künstler MadSignDisease beim Einrichten seiner Ausstellung in einer ehemaligen

Schreinerei. Die kleine Mumie auf der Rückseite umgestalteter Verkehrsschilder ist seine Signatur. Foto: Barbara Héritier

Er macht es ganz beiläufig. Am Bahnhof, bei einem Kreisel, in einer Fussgängerzone. Er macht es tagsüber und niemand bemerkt ihn. Der Berner Street-Artist mit dem Pseudonym MadSignDisease (MSD) beklebt Strassenschilder mit Figuren, die er zuvor aus Folie geschnitten hat. «Das geht ganz schnell», sagt er. Und schon segelt ein Fallschirmspringer am schwarzen Rechtskurven-Pfeil talwärts, grinst Marvel-Monster The Hulk aus dem signalisierten Tunnel, schaukelt ein Mädchen im Fahrverbot.

Sie werden – im Gegensatz zu ihrem Schöpfer – sofort bemerkt und meist mit Erheiterung bedacht. Verwirrung entsteht dabei kaum, denn fast immer bleibt auf den Schildern, die MSD vor Ort beklebt, die ursprüngliche Signalisation erkennbar. Gerade dadurch wirken seine Eingriffe subversiv: Hier wird nichts verunstaltet oder zerstört, hier werden Pointen, Provokationen und kleine Geschichten verschenkt.