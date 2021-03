Lukas von Deschwanden – «Ich habe mich zu sehr unter Druck gesetzt» Nach schwierigem Start nähert sich Wacker Thuns Rückkehrer seiner Bestform. Das Leben des Familienvaters erinnert zunehmend an jenes von Mentor Martin Rubin. Adrian Horn

Der Mann, den die Gegner stoppen wollen: Lukas von Deschwanden. Foto: Manuel Zingg

In der doch eher kargen «Go Easy»-Arena in Siggenthal scheinen Glanz und Gloria weit weg. Die Gäste pflegen in der Heimstätte des TV Endingen, des Schlusslichts, Pflichtsiege zu feiern. Ende Februar tut sich hier aber Entscheidendes. Prägende Figuren des Schweizer Handballs leiden. Martin Rubin, der Coach Wacker Thuns, steht nach enttäuschender erster Saisonhälfte und drei Niederlagen zum Wiederauftakt in der Kritik. Seine Mannschaft ruft ihr Potenzial auch an jenem Tag nicht ab, liegt vorübergehend im Hintertreffen, vermag aber zu gewinnen, weshalb im Umfeld der Berner Oberländer Ruhe einkehrt.