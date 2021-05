Mujinga Kambundji vor dem Comeback – «Ich habe mich nie vor einem Duell gedrückt» Oberschenkelverletzung, Fussbruch und böse Vorwürfe: 2020 war für Mujinga Kambundji sportlich ein verlorenes Jahr. Nun will die Weltklassesprinterin ihre Kritiker Lügen strafen. Marco Oppliger , Monica Schneider

Sanfter Auftakt: Neun Monate nach ihrem letzten Rennen gibt Mujinga Kambundji an Auffahrt ihr Comeback. Bis zu den Olympischen Spielen will sie in Topform sein. Foto: Raphael Moser

Sie schlendert Richtung Strassencafé in Bern, kein Kopf dreht sich nach ihr um, und kein Mensch würde hinter der geschmeidig dahingehenden Frau eine kraftvolle Weltklassesprinterin vermuten. Mujinga Kambundji kommt aus der Physiotherapie – einer weiteren Stunde Physiotherapie, die für sie zum Alltag geworden ist.

Mehr als eineinhalb Jahre sind seit ihrem Bronze-Coup an der WM 2019 in Doha vergangen, das Corona-Jahr 2020 existiert für die 28-Jährige sportlich nicht, ihre Saison dauerte genau 21 Tage: Vom Karrierehöhepunkt schlitterte sie direkt in eine Verletzungsserie mit Tiefpunkt Fussbruch Ende November. Immerhin habe sie Zeit genug gehabt, sich um ihre körperlichen «Baustellen» zu kümmern, sagt sie. Beim Auffahrtsmeeting am Donnerstag in Langenthal gibt Kambundji mit einem Lauf über 300 m ihr Comeback. Jetzt muss es schnell gehen, denn bis zum Saisonhöhepunkt Olympia sind es nur noch zehn Wochen.