Podcast zum Schweizer Fussball – «Ich habe mich gefragt: Kommt Yakin überhaupt zum Spiel?» Ist nach dem 1:0 über Portugal alles gut im Nationalteam? Ist Franco Foda der richtige Trainer für den FCZ? Und darf sich YB als Transfersieger feiern lassen? Antworten in der «Dritten Halbzeit». Florian Raz

Vielleicht ist die positive Überraschung für Tilman Pauls noch etwas grösser als für andere. Der Basler Vertreter in unserem Podcast hat nach der Niederlage der Schweizer Nationalmannschaft in Tschechien kein Spiel mehr gesehen und nur die Medienberichterstattung verfolgt. So ist er mit ganz tiefen Erwartungen in das Heimspiel gegen Portugal gestartet: «Ich dachte, jetzt kommt eine total marode Mannschaft aufs Feld, die an allen Ecken und Enden auseinanderbricht. Ich habe mich gefragt, ob Trainer Murat Yakin überhaupt noch kommt.»

Ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, die Frage zum Trainer. Aber die Schlussfolgerung aus dem, was Pauls dann im Spiel gesehen hat, schon: «Dort sehe ich eine Schweizer Nationalmannschaft, die so auftritt, wie man es sich halt vorstellt, wenn die besten Spieler auf dem Platz stehen.»

Es ist eine Wende zum Guten, die die Schweizer bei der letztmöglichen Gelegenheit geschafft haben. Für Samuel Burgener hat diese auch damit zu tun, dass Yakin etwas gelernt hat in dieser Nations League: «Es mag gar nichts leiden auf diesem Niveau. Man muss nicht testen, ob Jordan Lotomba vorne links funktioniert oder Djibril Sow aussen rechts. Es war am Ende eine Rückkehr zu einer Aufstellung, bei der einfach die besten Spieler aufgestellt werden, die zur Verfügung stehen.»

Mit Blick auf die WM glauben sowohl Pauls auch als Burgener, dass die Nations League etwas gebracht hat. «Man hat jetzt mal durchgespielt, welche Aufregung jeweils herrscht, wenn das Nationalteam vier Spiele in kurzer Zeit bestreitet», sagt Pauls. Und Burgener findet: «Diese Schweizer Mannschaft hat etwas, was vielen anderen Teams fehlt: Sie hat eine innere und äussere Entwicklung durchgemacht.»

Ausserdem reden wir über den Transfersommer in der Super League. Und wir hören uns die flammende Rede von Samuel Eto’o an. Der ist Präsident des kamerunischen Verbandes, also des ersten Schweizer WM-Gegners.

