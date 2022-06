Angetroffen an der Lenk – «Ich habe mich auf die Freiheit gefreut» Sie hat bewegte Zeiten erlebt – sowohl im Aargau, in St. Gallen wie an der Lenk. Dort hat Elisabeth Jost knapp die Hälfte ihres Lebens verbracht, wie sie im «Angetroffen» erzählt. Svend Peternell

Gespräch beim Kaffee: Elisabeth Jost ist im Aargau aufgewachsen, hat aber die Hälfte ihres Lebens an der Lenk verbracht. Foto: Svend Peternell

32 Jahre schon wohnt sie an der Lenk. Knapp also die Hälfte ihres Lebens, das sich bei näherem Hinhören als ein bewegtes, wellenförmiges erweist. «Doch, ich bin hier daheim», sagt Elisabeth Jost (68). Sie kommt aus dem Aargauischen (Würenlingen), ist ausgebildete Heilpädagogin und für den Kleinklassenunterricht prädestiniert, den sie mehrere Jahre an der Volksschule gegeben hat – in Lenzburg wie später im Obersimmental.