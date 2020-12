Sie sprechen Ihren Rauswurf bei Magnitogorsk an. Was geschah?

Wissen Sie: In der KHL weht ein anderer Wind als in der Schweiz. Es geht viel weniger sentimental zu und her, mit weniger Wärme, man nimmt weniger Rücksicht aufeinander. Es war ein politischer Entscheid. Der Club wollte mich nicht mehr, also wurde mir vor Weihnachten gekündigt. So musste mir der Club nur die Hälfte meines Jahreslohnes überwiesen, was er bereits getan hat. Nun haben beide Seiten keine Verpflichtungen mehr.