«Mein Wein» mit Jonny Fischer – «Ich habe Kellerverbot nach Mitternacht» Früher war mehr Rock ’n’ Roll beim Trinken, sagt Jonny Fischer vom Kabarettduo Divertimento. Heute sieht er sich eher als Geniesser. Ausser er öffnet mitten in der Nacht die teuerste Flasche. Nina Kobelt Tamedia

Jonny Fischer (41) ist Entertainer und neben Manuel Burkart die andere Hälfte des Cabarets Divertimento. Und ein grosser Weinkenner: Regelmässig besucht er Weingüter und bildet sich weiter, auch morgens um zwei.

Je mehr ich mich mit Wein beschäftige, desto weniger weiss ich darüber. Das ist ja bei Sprachen auch so. Vertieft man sich in ein Thema, sieht man, wie viel man eben noch nicht gelernt hat. Früher habe ich Bier getrunken. Jetzt eigentlich ausschliesslich Wein. Auch zum Beispiel an der Gin-Bar. Oder im Fussballstadion, wenn möglich: Dort ist es ja immer schwierig, an Wein zu kommen. Ich verpasse auch schon mal die ersten zehn Minuten, weil ich all die Bars abklappere.

Früher waren Manu und ich mehr Rock ’n’ Roll, was das Trinken angeht: Vor 20 Jahren tranken wir vor einem Divertimento-Auftritt aus Nervosität, nach der Vorstellung mit Fans und Freunden, und oft haben Manu und ich dann im Hotelzimmer auch noch angestossen. Das geht heute nicht mehr, wir sind zu alt für so was und haben zu viele Termine. Auch am Morgen. Ich finds schon lässig, wenn wir zum Beispiel eine Woche in der Samsung Hall gespielt haben und dann am Schluss einander im Team zuprosten. Aber sonst – vor und nach Auftritten? Nein! Ich wäre Alkoholiker, wenn ich das tun würde.

Letztes Jahr fielen ja fast alle Auftritte aus. Ich habe während des Lockdown im Frühling mehr Alkohol getrunken als sonst. Im Sommer begann ich aber, wieder besser auf meine Ernährung zu achten, und habe dann auch sechs Wochen alkoholfrei eingelegt. Einen dry January mache ich deshalb jetzt nicht – ich hatte ja schon einen dry Herbst.

Cartology 2018 – Alheit Infos einblenden 2018, Chenin Blanc, Südafrika, 39 Franken, zu bestellen u. a. bei shop.kapweine.ch

Im November flogen mein Mann und ich nach Südafrika, wir haben dort eine Wohnung, wo wir einmal im Jahr mindestens einen Monat Ferien machen. In der Umgebung befinden sich 503 verschiedene Weingüter. Wir versuchen jedes Mal, ungefähr zehn kennen zu lernen. In Südafrika verliebt habe ich mich nicht nur wegen des Weins, aber natürlich schon auch. Beim letzten Aufenthalt habe ich einen Chenin Blanc von Ken Forrester The FMC getrunken, einzigartig mineralisch, aber auch mit Eiche-, Vanille- und Buttergeschmack. Man bekommt ihn hier nicht, dafür andere: zum Beispiel von Cartology, auch ein Chenin vom Western Cape.

Wir bringen jeweils ein paar Flaschen zurück in die Schweiz. Hier haben wir zwar keinen Weinkeller, dafür aber Weinschränke. Die teuren Flaschen lagern aber schon im Keller. Eine typische Szene: Nach drei Flaschen Wein beschliesse ich, jetzt einen wirklich guten Tropfen zu holen, steige in den Keller und öffne mit grossem Tamtam die teuerste Flasche. Von der ich dann nur noch ein halbes Glas trinken kann. Und die dann die nächsten Tage geöffnet herumsteht. Jetzt hab ich deshalb Kellerverbot nach Mitternacht.

In der Rubrik «Mein Wein» verraten prominente Personen ihre Lieblingsweine und andere weinselige Geschichten.