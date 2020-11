Rezept gegen die zweite Welle – «Ich habe in der Corona-Zeit gelernt, ehrlich zu mir zu sein» Wie übersteht man diese schwierige Zeit, ohne den Mut zu verlieren? Der 73-jährige Leser Fred Heiniger hat wegen Corona seinen Job aufgegeben – aber ein Rezept gegen trübe Gedanken gefunden. Dominik Galliker

Fred Heiniger nutzt die Zeit zu Hause, um neue Lieder zu schreiben. Foto: zvg

Wir haben unsere Leserinnen und Leser in einem Aufruf gefragt, was sie in der Corona-Zeit tun, um zuversichtlich zu bleiben. Geantwortet hat auch Fred Heiniger aus Langenthal. Hier ist sein Beitrag:

Ich bin im Mai 73 Jahre alt geworden. Somit gehöre ich zu den Risikopersonen in dieser düsteren Zeit. Ich habe bis zum Lockdown im März als Fahrlehrer gearbeitet und war mit diesem Beruf, den ich 37 Jahre ausgeübt habe, quasi verheiratet. Den Lockdown nahm ich als Gelegenheit, meine berufliche Tätigkeit, die mir immer sehr viel Spass gemacht hat, auf einen Schlag zu beenden. Mein ganzes Leben hatte ich immer viele Hobbys wie Musik machen, Filme schneiden und vertonen, Motorradtouren oder Reisen. Diese Hobbys (ausser natürlich Reisen) pflege ich nun intensiv, da ich meistens zu Hause bin.

Hirntraining und Fitness

Als der Lockdown im März kam, war ich zunächst wie erstarrt und desorientiert. Ich merkte bald, dass ich eine Struktur brauchte. Mir hat es sehr geholfen, einen Wochenplan zu machen. Den halben Tag reserviere ich, um regelmässig wiederkehrende Dinge zu erledigen; ob ich sie am Vor- oder am Nachmittag mache, lasse ich jedoch offen. Auch ein Fitnessprogramm habe ich. In der anderen Hälfte des Tages schreibe ich Erinnerungen auf und arbeite an meiner Biografie. Ich bin bereits auf Seite 206 angelangt, und ich bin noch nicht fertig. Für mich ist es auch ein «Hirntraining». Ich staune immer wieder, an was ich mich noch alles erinnern kann. Das geht zurück bis ungefähr zu meinem 4. Lebensjahr. Auf meinen fast täglichen Spaziergängen kommen mir immer noch Dinge in den Sinn, die ich noch nicht aufgeschrieben habe. Das hole ich jeweils nach und ergänze das Skript.

«Ich staune immer wieder, an was ich mich noch alles erinnern kann.» Fred Heiniger

Wenn man seine Erinnerungen aufschreibt und wirklich ehrlich zu sich selbst ist, kann dies tief gehen. Ich habe jetzt – im Alter von 73 Jahren – gelernt, ehrlich zu mir zu sein und auch Schwächen zu beschreiben. In den letzten acht Monaten, in denen ich zu Hause bin, habe ich in dieser Beziehung grosse Schritte nach vorn gemacht. Während dieser intensiven Beschäftigung – ich habe manchmal fast geweint – dachte ich oft: Warum konnte ich nicht früher mit mir so ehrlich sein? Das ist ein super Erlebnis.

Bedauern für junge Leute

Daneben beschäftige ich mich viel mit Musik. Seit meinem 15. Lebensjahr mache ich Musik; früher mit Bands oder auch solo. Nun schreibe ich neue Songs. Meine Idee ist, circa 40 Exemplare meiner Bio drucken zu lassen, um sie zusammen mit einer CD an gute Freundinnen und Freunde zu verschenken. Das ist mein Plan, und ich bin überzeugt, diesen auch verwirklichen zu können, wenn ich gesund bleiben kann.

Meine Zeit ist ausgefüllt und befriedigt mich sehr. Ich hatte natürlich auch das Glück, in meinem Leben viele tolle Motorradreisen zu machen. Ich bedaure die jungen Leute, die das im Moment nicht machen können, und hoffe und wünsche mir für sie, dass bald einmal auch sie Gelegenheit haben, das alles nachzuholen.

Fred Heiniger, Langenthal