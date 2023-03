Wer so ein Haus mit Land in Italien erbt, muss es in der Steuererklärung angeben.

Zum ersten Mal muss ich mit 18 Jahren meine Steuererklärung ausfüllen, und ich weiss nicht, wie. Ich schäme mich sehr für meine Ahnungslosigkeit und möchte darum nicht meine Kolleginnen oder Kollegen fragen. Wie muss ich vorgehen?

Das Ausfüllen der Steuererklärung ist in den meisten Fällen gar nicht so eine grosse Sache, vor allem in jungen Jahren, wenn die finanziellen Verhältnisse noch überschaubar sind. Ich empfehle Ihnen, dass Sie sich einmalig durch jemanden zeigen lassen, wie Sie sich bei Taxme-Online einloggen und die Steuererklärung ausfüllen. Wenn man es einmal gemacht hat, sollte es in den Folgejahren gut bewältigbar sein. Wenn Sie in Ihrem Umfeld keine Person haben, die Ihnen helfen kann, bleiben Ihnen zwei Möglichkeiten. Entweder Sie lesen die Anleitung Punkt für Punkt durch und lassen sich durch Taxme-Online leiten, oder Sie suchen Rat bei einer Treuhänderin, damit sie Ihnen zeigt, wie es geht. Das dürfte – wenn Sie die Unterlagen beisammenhaben – nicht länger als eine Stunde in Anspruch nehmen. Selbstverständlich können Sie die Treuhänderin auch mit dem Erstellen der Steuererklärung beauftragen. Bei Fachpersonen, die das gewissenhaft machen, kostet das einige Hundert Franken.