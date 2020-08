Putin-Kritiker in Berlin eingetroffen Umfangreiche Untersuchungen von Nawalny im Charité

Der möglicherweise vergiftete Oppositionspolitiker ist am Samstagmorgen mit einem Spezialflug auf dem Flughafen Tegel in Berlin gelandet. Der 44-Jährige lag zuvor in einem sibirischen Spital im Koma.